Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü, kocası ağır yaralandı - Haberler

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Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü, kocası ağır yaralandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü, kocası ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, kocası ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, kocası ağır yaralandı.

Feridun A. idaresindeki 48 FA 456 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Yanıklar mevkisinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Günay (72) ile Hasan Budak'a (69) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Günay Budak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Budak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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