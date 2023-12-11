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Muğla'da Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.K. idaresindeki 48 JF 043 plakalı otomobil, Düğerek Mahallesi 32 Evler Kavşağı'nda, Serdar Levent Kaşıkara'nın kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kaşıkara, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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