Muğla'da Otomobil Yangını Ormana Sıçradı

Muğla'da Otomobil Yangını Ormana Sıçradı
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Milas ilçesinde motor kısmı alev alan otomobilin yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kıyıkışlacık yolunda plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı.

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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