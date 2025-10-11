Muğla'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Mustafa Yel (31) yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil, Kasım Gürkan'ın (34) kullandığı 07 CAJ 274 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kasım Gürkan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürkan, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.