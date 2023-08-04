Muğla'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'da meydana gelen otomobil ve motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.