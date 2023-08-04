Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Yatağan-Menteşe karayolu Salihpaşalar mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Yatağan-Menteşe karayolu Salihpaşalar mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 E 2014 plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Samet Baş ve Ramazan Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İlyas K. ve Egem K. ise ambulansla Muğla'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ekipler karayolunda önlem alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.