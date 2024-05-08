Üye Girişi
Haberler

Muğla'da otomobil-minibüs çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

G.Ö. idaresindeki 34 DPP 908 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Ortaköy mevkisinde aynı istikamette seyreden B.K'nin kullandığı 48 AK 640 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma trafik Muğla Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title