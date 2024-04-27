Muğla'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ramazan Gökal (58) idaresindeki 07 AGU 54 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gökal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gökal'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.