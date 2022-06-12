Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Haberler

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Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tayfun Can K. (20) idaresindeki 48 AAZ 529 plakalı otomobil, Ortaca-Dalyan yolu Okçular mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Yüksel Yertürk'ün (52) kullandığı 48 RL 389 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Yertürk ile motosikletteki Sabri Bağcı (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ramazan Ülker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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