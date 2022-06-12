Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tayfun Can K. (20) idaresindeki 48 AAZ 529 plakalı otomobil, Ortaca-Dalyan yolu Okçular mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Yüksel Yertürk'ün (52) kullandığı 48 RL 389 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Yertürk ile motosikletteki Sabri Bağcı (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ramazan Ülker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Ortaca Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.