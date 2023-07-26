Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Sedat İbrahim G'nin (15) kullandığı 48 JR 265 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, Ramazan E. idaresindeki 06 ZHY 55 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırılan Sedat İbrahim G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel