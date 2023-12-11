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Muğla'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

11 Aralık 2023 22:08 Güncelleme: 22:10 Abone Ol

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.