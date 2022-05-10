Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SEYDİKEMER, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece Antalya-Fethiye kara yolu Çaykenarı mevkisinde meydana geldi. Serdar Sarıkaya yönetimindeki 48 HN 349 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Aydın'ın kullandığı 48 FC 637 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Erkan Bilgiç yaşamını yitirirken, sürücüler ile otomobildeki Ahmet Sefa yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Erkan Bilgiç'in cansız bedeni ise savcının incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.