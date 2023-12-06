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Muğla'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 48 EK 463 plakalı otomobil ile 48 NK 575 plakalı otomobil, Muğla - Yatağan kara yolu Bozarmut mevkisi cezaevi kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bozarmut Yatağan Muğla Güvenlik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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