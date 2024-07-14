Muğla'da Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İhsan Y. (52) idaresindeki 31 NC 520 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde, Serhat K. (23) yönetimindeki 34 KB 3586 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Fatma Y. (49), Hatice Kübra Y. (16), Evra K. (16), İbrahim K. (50), Hülya K. (46) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Kübra Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.