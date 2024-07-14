Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhsan Y. (52) idaresindeki 31 NC 520 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde, Serhat K. (23) yönetimindeki 34 KB 3586 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Fatma Y. (49), Hatice Kübra Y. (16), Evra K. (16), İbrahim K. (50), Hülya K. (46) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Kübra Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer trafik Çocuk Muğla Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title