Muğla'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücülerin kimlikleri öğrenilemeyen 14 BV 877 plakalı otomobil ile 48 ANT 877 plakalı otomobil Bozarmut mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Kılıç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.