Muğla'da Otobüste Yangın: Yolcular Kurtarıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücünün yol kenarına çekmesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu.
Kızılağaç Mahallesi Sakar Rampası'nda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelini taşıyan Ali H. idaresindeki 48 S 0288 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, yolcuları indirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.