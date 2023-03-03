Muğla'da otobüste üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi yakalandı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan kişi, gözaltına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İ.A'nın Menteşe ilçesine uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yatağan Çırpıovası mevkisinde şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü durduran ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği "Kaptan" ile aramada şüphelinin üzerinde çok miktarda esrar ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel