Muğla'da otobüs firmalarına trafik bilinçlendirme toplantısı yapıldı

Muğla'da trafik ekiplerinden otobüs firma yetkililerine bilinçlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile otobüs firma sahipleri temsilcilerinin katılımı ile otobüs kazalarının önlenmesi ile ilgili olarak toplantı düzenlendi. Toplantı Menteşe otobüs terminalinde gerçekleştirildi. Toplantıda 1 Aralık itibari ile uygulamaya girecek olan kış lastiği zorunluluğu ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Komiser Burcu Avcı "Muğla bölgesinde çok aşırı yoğun bir kış mevsimi geçirmiyoruz kar konusunda. Belli başlı bölgelerimiz var. Kış lastiği zorunluluğu olan bölgelerimiz özellikle Kavaklıdere ilçesinin yağış alan bölgesi, Yılanlı bölgesinde Denizli yol bağlantısı ve Fethiye Korkuteli civarı bu bölgelerde kış lastiği uygulaması arıyoruz ve denetlemelerde kontrollerini yapıyoruz. Sizlerde şoförlerinize bu konuda bilgilendirmeyi yaparsanız firma yetkilisi olarak bizlerde minnettar kalırız sizlere. Çünkü yaşanan otobüs kazaları kış mevsimiyle birlikte hem sosyal medyada, hem de haberlerde çok sık rastlıyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Çünkü geçirmiş olduğumuz kazalar yüksek ölümlü ve ölü sayısı da daha fazla oluyor. Çünkü otobüste 1 kişi bulunmuyor, 1 den fazla can taşıyoruz o canlar bize emanet, şoförlerimize emanet, sizlere emanet bizlerde onları korumakla zorunlu olduğumuzun farkındayız. Bunun için de en ufak noktayı atlamamamız gerekiyor" dedi. - MUĞLA