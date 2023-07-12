Muğla'da Otlukta Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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Muğla'nın Milas ilçesinde otlukta çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde otlukta çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.10 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel