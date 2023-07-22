Muğla'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Uçaklı kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Uçaklı kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA