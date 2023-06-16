Muğla'da otel servisi minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otel servisi minibüsü, Hisarönü Mahallesi Asparan mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 6 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel