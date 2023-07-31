Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın bugün saat 18.00 sıralarında Kızıldağ mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel