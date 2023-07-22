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Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın, helikopter, uçak, arazöz ve su tankeri desteğiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bellibol bölgesindeki ormandan duman çıktığının görülmesi üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Yangın 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 5 su tankeri desteğindeki ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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