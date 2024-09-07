Muğla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, hızla yayılan alevler nedeniyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.