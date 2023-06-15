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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Göcek Mahallesi İnlice mevkisindeki sarp ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Yangına, 1 helikopterle havadan, arozöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale edildi.

Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Göcek Muğla Güncel Haberler

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