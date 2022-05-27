Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sarıgerme Mahallesi'nde bulunan orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Sarıgerme, Yangın, Ortaca, Muğla, Güncel, Haberler

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