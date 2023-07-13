Muğla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınıyor
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel