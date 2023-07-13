Muğla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.