Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu mevkisinde, bir grup yabancıyı görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye hareket eden ekipler, ormanlık alanda 12 Afganistan, 3 Mısır, 1'er Suriye ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel