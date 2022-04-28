Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu mevkisinde, bir grup yabancıyı görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye hareket eden ekipler, ormanlık alanda 12 Afganistan, 3 Mısır, 1'er Suriye ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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