Muğla'da Ormanlık Alana Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastik yüklü kamyonun ormanlık alana devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.