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Muğla'da ormana sıçrayan yangın 12 saatte kontrol altına alındı; 1 gözaltı (2)

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9 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında, makilik ve bozuk orman olmak üzere toplam 9 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

9 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında, makilik ve bozuk orman olmak üzere toplam 9 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına 1 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Seydikemer Muğla Güncel Haberler

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