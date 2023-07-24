Muğla'da ormana sıçrayan yangın 12 saatte kontrol altına alındı; 1 gözaltı (2)
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9 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında, makilik ve bozuk orman olmak üzere toplam 9 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
9 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında, makilik ve bozuk orman olmak üzere toplam 9 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına 1 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel