Muğla'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarına müdahale çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. 45 arazöz, 14 su tankeri, 16 helikopter ve 8 uçak ile yangın söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da destek veriyor.
Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (4)
Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri ve 313 personel ile karadan, 16 helikopter ve 8 uçak havadan gün boyu devam edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verilirken, sarp ve engebeli arazide karadan söndürme çalışması sürüyor.
Görüntü Sökümü
----------------------------
-Yangın söndürme çalışmalarından görüntü
Haber Cavit AKGÜNMUĞLA,