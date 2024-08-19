Muğla'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesinde çıkan orman yangınlarına gece boyunca müdahale edildi. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor.
Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki Karadere mevkisinde dün çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile müdahale edildi.
Gece boyunca da süren söndürme çalışmalarına gece görüşlü 3 helikopter de destek verdi.
Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.
Bu arada, yanan alanlardaki tahribat, AA ekibince görüntülendi.