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Muğla'da Orman Yangınlarına Müdahale Başladı

Muğla'da Orman Yangınlarına Müdahale Başladı
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Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Yangının çıktığı bölgelerde itfaiye ekipleri ve arazözler ile yangın söndürme işçileri görev alıyor. Rüzgar etkisiyle hızla yayılan alevlere bölgede yaşayan vatandaşlar da destek veriyor.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Ortaca'nın Okçular Mahallesi ile Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.

Bölge sakinlerinin de desteğiyle yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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