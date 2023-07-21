Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alınıyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangını riski bulunan bölgelerde devriye görevi yapıyor. Vatandaşlar da orman yangınlarını önlemek için uyarılıyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınlarıyla mücadelede etkinlik artırmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıcaklıkların artması ile birlikte yangın riskinin bulunduğu ormanlarda ve kırsal mahallelerde devriye görevi yapıyor.

Kent genelinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında vatandaşlar uyarılıyor. Orman yangınlarına karşı 1023 önleyici kolluk devriyesi, 21'i huzur, 9'u hızır timi olmak üzere toplam 30 motosikletli tim ve 3 bin 69 personelin görevlendirildiği belirtildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınları ile mücadelede etkinliği artırmak, mevcut önlem ve müdahale tekniklerinin yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Vali Tavlı, "Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan ilimizde ormanlarımızı ve yaban hayatını korumak, tek bir ağacın dahi yanmaması ve orman varlığımızı artırmak için özveriyle çalışıyoruz" dedi.