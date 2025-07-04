Muğla'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele sürdürüyor.