Muğla'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınları ile ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. İki farklı mahallede çıkan yangınlara müdahale için çok sayıda hava ve kara aracı ile personel görev yapıyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele sürdürüyor.