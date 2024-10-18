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Muğla'da Orman Yangınları: 75 Hane Tahliye Edildi

Muğla'da Orman Yangınları: 75 Hane Tahliye Edildi
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Muğla'nın Menteşe ve Dalaman ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle 75 hane tahliye edilirken, 85 yapı da boşaltıldı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

'MENTEŞE'DE 75, DALAMAN'DA 85 YAPI TAHLİYE EDİLDİ'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayı'nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da devam eden yangınlarla ilgili olarak, " Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz" dedi.

Öte yandan, Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki orman yangını 18'inci saatine girerken, alevlere 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle 6 uçak ve 6 helikopter ile müdahale devam ediyor.

Menteşe'nin Turnalı mevkisinde çıkan yangın ise 11'inci saatine girdi. Alevlere 23 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, çok sayıda iş makinesi 90 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangınları Yerel Haberler Dalaman Menteşe Güncel Çevre Yaşam Dünya Muğla

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