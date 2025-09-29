Muğla'da Orman Yangınları 2 Bin 403 Hektar Alanı Zarar Verdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül'de Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında toplam 2 bin 403 hektar orman ile ziraat alanının zarar gördüğünü söyledi.

Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Orman yangınları açısından alınan önlemler sayesinde bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Akbıyık, orman yangınlarının önlenmesi ve olası durumlara hızlı müdahale edilmesi için orman teşkilatı, güvenlik birimleri ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda emniyet ve jandarma ekiplerinin mevcut görevlerine ek olarak, ormanlık alanlarda orman ekipleriyle devriye görevi yürüttüğünü vurgulayan Akbıyık, "Bu kapsamda 4 bin 386 devriye gerçekleşmiş ve bu devriyelerde 30 bin 599 kişi ile 10 bin 187 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 102 kişiye adli ve idari işlem yapıldı." dedi.

Akbıyık, 19 Eylül'de bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle 8 orman yangını çıktığını hatırlatarak,"Birbirine yakın saatlerde çıkan 8 yangından 6'sı ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi ile söndürüldü. Milas Kıyıkışlacık ve Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Çayhisar mahallelerinde ise saatteki hızı 71 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle yayılım gösteren yangın, ekiplerimizin gece gündüz, cansiperane çalışmalarıyla söndürüldü. Bu iki yangında 2 bin 403 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü." diye konuştu.

Akbıyık, yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğünün de hızlı bir planlama sürecine girdiğini Muğla'nın huzur ve güven ortamının devam etmesi için tüm güvenlik birimleriyle azim ve kararlılıkla çalıştıklarını dile getirdi.