Muğla'da Orman Yangınında Arı Kovanları Zarar Gördü
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale devam ederken, yangının sıçradığı Yatağan'ın Yava Mahallesi'nde bulunan 30 arı kovanı da zarar gördü. Ayrıca, Nebiköy ve Kafaca mahallelerinin boşaltılması istendi.
ARI KOVANLARI YANDI
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Her iki ilçedeki yangınlara toplam 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz 14 su tankeri, 5 dozer ve 294 personel müdahale ediyor. Alevleri sıçradığı Yatağan'ın Yava Mahallesi'ndeki içi arı dolu 30 kovan da zarar gördü.
İKİ MAHALENİN BOŞALTILMASI İSTENDİ
Öte yandan Yatağan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi.
Fırat AKAY / MUĞLA,