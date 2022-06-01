Muğla'da orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Haberler

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Muğla'da orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Muğla'da orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Dalaman'ın Akçataş mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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