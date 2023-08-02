Muğla'da Orman Yangınına Neden Olan Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili şüpheli Fırat Kahraman gözaltına alındı. Kahraman, çakmağıyla yangını çıkardığını itiraf etti. Yangının nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 10 dönümlük ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Fırat Kahraman (25) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, Muğla'da büyüyü olduğunu, büyüyü bozmak için çakmağıyla yangın çıkardığını söyleyen Kahraman, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Menteşe ilçesinin Kızıldağ mevkiinde 31 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı bir ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçakla karadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 50 personel ile karadan müdahale edildi. Yarım saat süren müdahalenin ardından 10 dönümlük alan zarar gördü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. Çevredeki 70 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını Fırat Kahraman'ın çıkardığını belirledi.

Kahraman, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kahraman polisteki ifadesinde, kafasında garip sesler duyduğunu, Muğla'da büyü olduğunu, büyüyü kaldırmak için ormana gidip, çakmağıyla ormanı yaktığını söyledi. Kahraman, ifadesinde, ardından eve gidip, üzerini değiştirdiğini de ifadesinde anlattı.

Öte yandan şüpheli Kahraman'ın yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Terör bağlantısı araştırılan Kahramanın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.