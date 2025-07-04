Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Milas ilçesindeki Pınarcık Mahallesi'nde başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel