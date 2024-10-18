Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Turnalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılıyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.