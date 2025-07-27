Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Fadıl Mahallesi'ndeki yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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