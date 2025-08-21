Muğla'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yerleşim yerleri yakınlarında çıkan orman yangınına, 7 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor. Yangının kontrolden çıkmasını önlemek için yoğun çaba harcanıyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.
Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel