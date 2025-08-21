Muğla'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yerleşim yerleri yakınlarında çıkan orman yangınına, 7 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor. Yangının kontrolden çıkmasını önlemek için yoğun çaba harcanıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.

Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti

7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.