Muğla'da Orman Yangınına Hızla Müdahale
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yerleşim yerleri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına hava araçları ve karadan ekiplerle müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
