Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, 8 helikopter, 4 uçak, 17 arazöz, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 156 orman işçisi, termik santrale bağlı arazözler ve çok sayıda ekiple müdahale devam ediyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangına; 8 helikopter, 4 uçak, 17 arazöz, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 156 orman işçisi, termik santrale bağlı arazözler ve çok sayıda ekiple müdahale devam ediyor.
Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),