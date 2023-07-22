Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etmek için arazöz, su tankeri, helikopter ve uçaklarla çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bellibol mevkiindeki ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman işletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda 15 arazöz, 5 su tankeri ile karadan, 7 helikopter 6 uçak ile havadan müdahaleler devam ediyor. - MUĞLA