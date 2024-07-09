Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Pınarlıbelen ile Kumköy mahalleleri arasında çıkan orman yangınına 8 uçak, 10 helikopter, 33 arazöz, 10 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, 1 TOMA, 16 su tankeri ile müdahale ediliyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),