Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.