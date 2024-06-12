Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.